De Niro rejoint DiCaprio et Scorsese dans Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon est une œuvre inspirée de faits réels, qui relate une série d'assassinats d'Osages, des Amérindiens vivant à Oklahoma City, dans les années 1920, au moment où du pétrole a été découvert sur leurs terres. La collaboration entre DiCaprio et de Scorsese pour l'adaptation du titre de David Grann a été annoncée en 2017. Mais la production a pris du retard en raison des nombreux projets des deux hommes. D'après Movieweb , la participation de De Niro aurait été assurée par le réalisateur.

Robert De Niro et Leonardo DiCaprio ont tous deux une longue relation de travail avec Martin Scorsese. DiCaprio a travaillé pour la sixième fois avec le réalisateur en 2013 pour Le Loup de Wall Street. Et De Niro joue dans son prochain film The Irishman qui sort cet automne.

De Niro et Martin Scorsese se retrouveraient après 10 films sur lesquels ils ont collaboré. Par ailleurs, pour les deux acteurs, il s'agirait du troisième projet commun après leur rencontre autour de Blessures secrètes de Michael Caton-Jones en 1993 et Simples Secrets de Jerry Zaks en 1996.





Selon Deadline , il se pourrait que Leonardo DiCaprio mène l'enquête dans la peau de John Edgar Hoover, le célèbre patron du FBI. Et Robert De Niro interpréterait William Hale, l'homme qui a commandité les meurtres des Amérindiens.

Scorsese a récemment rencontré le chef de la nation des Osages, Geoffrey Standing Bear, qui lui a dit : « Nous voulons nous assurer que votre équipe a tout ce dont elle a besoin, en termes d'artisans Osage, de langue Osage. Ces gens sont toujours ici dans la communauté et aimeraient aider. Nous sommes très reconnaissants de votre présence et que vous soyez prêt à raconter cette histoire. »

Le réalisateur a confirmé qu'ils travailleraient en étroite collaboration avec la nation Osage sur les aspects de la culture, de l'histoire et de la langue.

Le scénario sera signé Eric Roth (Forrest Gump, L'Étrange Histoire de Benjamin Button), et le film sera produit par Leonardo DiCaprio, Emma Tillinger Koskoff et Martin Scorsese pour Appian Way Productions, et par Paramount.

Voici le résumé de Killers of the Flower Moon :

Le comté d’Osage, en Oklahoma, dans les années 1920, était l’endroit où l’on trouvait les personnes les plus riches du monde. La raison ? Le pétrole. Après la découverte de pétrole sous leurs terres, les Indiens d’Osage avaient des richesses incalculables. Puis, un par un, ils ont commencé à être tués. La famille d’une femme Osage, Mollie Burkhart, est devenue une cible de choix, ses proches ont été fusillés ou empoisonnés. Au fur et à mesure que le nombre de morts augmentait, le FBI s’est saisi de l’affaire et a commencé à dénoncer l’une des conspirations les plus terrifiantes de l’histoire américaine.





La production du film devrait commencer en novembre pour sortir en salles en 2020.