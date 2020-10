De nouvelles aventures de Batman et Wonder Woman, à écouter

Crédit photo : DC comics

En juin dernier, Batman, Superman ou encore Wonderwoman débarquaient sur Spotify avec leur propre podcast narratif. L’initiative semble faire des émules et c’est au tour de Serial Box, en partenariat avec DC Entertainment, d’annoncer la création de deux nouvelles séries audio mettant en scène les icônes de la franchise.Wonder Woman: Heartless sera la première histoire à être publiée. Diana Prince, Jill Carlyle et l’archéologue britannique Dr. Barbara Minerva lutteront contre un tueur en série qui terrorise la ville en subtilisant le cœur de ses victimes. L’écriture de l’émission sera supervisée par Natalie C.Parker (Beware the Wild), avec Tessa Gratton (Lady Hotspur), Alaya Dawn Johnson (The Summer Prince) et Heidi Heilig.Batman: The Blind Cut viendra ensuite. On suivra un Bruce Wayne qui devra faire face à une réalité dérangeante : en tant que milliardaire, il fait partie des 1 %, de cette élite qui domine Gotham City et l’écrase. Le scénario sera écrit par Catherynne Valente, auteure de Palimpsest et Deathless, associée à K. Arsenault Rivera et Martin Cahill.Selon Comicbook , Serial Box proposera ces nouvelles histoires à 9,99 $ chacune pour une saison complète. Si l’entreprise suit son modèle de diffusion habituel, les premiers épisodes seront sans doute gratuits, avant de passer à 1,99 $ chacun.La cofondatrice et PDG de Serial Box, Molly Barton, s’est dite heureuse de concevoir « de nouvelles aventures passionnantes liées aux origines des personnages, des aventures bienvenues en ces temps difficiles. »Les deux séries devraient être disponibles au printemps 2021.