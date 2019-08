De Pascal Quignard aux bibliophiles françois, la BnF annonce ses expositions

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

2020, une année à la BnF

La fin d'année aura de solides arguments pour faire venir le public en masse à la Bibliothèque nationale de France : outre l'exposition consacrée à Tolkien , qui va sans doute déboucher sur un record de fréquentation, plusieurs expositions, déjà connues, s'annoncent bien. « Ne les laissez pas lire ! Polémiques et livres pour enfants », du 17 septembre au 1er décembre 2019, présentera par exemple 120 publications pour les enfants ayant fait l'objet de censures ou de polémiques Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, du 20 au 22 septembre prochain, la BnF fêtera les 60 ans d'Astérix et Obélix en exposant les planches originales du premier album, Astérix le Gaulois. Albert Uderzo avait fait don de plus d'une centaine de planches à l'établissement, qui assure depuis leur conservation et leur valorisation auprès du public.Du 8 octobre au 8 décembre, la BnF mettra à l'honneur l'œuvre du photographe Denis Brihat, figure essentielle de l’histoire de la photographie en France, mais aussi les jeunes photographes de la Bourse du Talent, du 20 décembre 2019 au 29 mars 2020.À partir du 24 octobre 2019, la BnF fêtera aussi deux autres anniversaires, celui de l’Opéra national de Paris et celui de l'Opéra Bastille, avec une exposition intitulée « Le grand opéra, le spectacle de l’Histoire », qui proposera tableaux, maquettes de décors et autres manuscrits musicaux.Parmi les expositions littéraires de la Bibliothèque nationale de France en 2020, celle consacrée à Pascal Quignard et à ses archives fera l'événement : en 2018, l'auteur, qui a pourtant pour habitude de brûler ses manuscrits, avait choisi de faire don de ses archives personnelles , comprenant plusieurs manuscrits, dont celui de Boutès, enluminé par l'auteur lui-même. Du 8 avril au 7 juin 2020, la Galerie des donateurs laissera voir cet héritage fascinant.Du 23 juin au 23 août 2020, la Galerie des donateurs accueillera l'œuvre du graveur et dessinateur François Béalu, qui a fait don de plusieurs carnets réunissant près de 1700 dessins et gravures.Avis aux bibliophiles : du 12 mai au 5 juillet 2020, la BnF rendra hommage au travail de la Société des bibliophiles françois, plus ancienne société bibliophilique française, créée en 1820. « La Société, qui dès l’origine admet des femmes, réunit des figures telles que le duc d’Aumale, Nodier, Mérimée, ou plus récemment le comte de Ribes ainsi que des professionnels du livre. S’appuyant sur les archives de la Société, déposées à l’Arsenal depuis 1962, l’exposition fait la lumière sur son histoire, son activité éditoriale ainsi que sur ses collections contemporaines », annonce l'établissement.L'influence sonore de Claudine Nougaret dans le cinéma de Raymond Depardon sera mise en avant dans une exposition, du 14 janvier au 15 mars 2020, tandis que la galerie 1 du site François Mitterrand accueillera l'œuvre de Françoise Pétrovitch du 27 avril au 26 juillet 2020.Du 21 avril au 19 juillet 2020, l'œuvre-fleuve « Ruines », de Josef Koudelka profitera de la galerie 2 du site François Mitterrand : « De la France à la Syrie, en passant par le Maroc, la Sicile ou encore l’Égypte, cet ensemble photographique forme un témoignage unique explorant plus de 200 sites archéologiques du bassin méditerranéen. »Enfin, la BnF s'intéressera à nouveau à l'opéra à travers l'exposition « L’aventure du Ring en France », du 5 mai au 13 septembre 2020, qui reviendra sur la production de l'opéra Der Ring des Nibelungen de Richard Wagner en France.