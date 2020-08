De Pirandello au Guépard de Visconti, mort de l'actrice Anna Maria Bottini

L’actrice italienne, née à Milan en 1916, aura connu une extraordinaire carrière, tant au théâtre qu’à la télévision — mais également dans une publicité restée dans les mémoires, célébrant les vertus de la camomille.Elle travailla avec un certain Andrea Camilleri, alors qu’il était scénariste pour une adaptation de 1963, La favola del figlio cambiato, avec Luigi Pirandello aux commandes. On ne compte d’ailleurs pas les dizaines de pièces dans lesquelles elle joua — Pirandello, Shakespeare, Gabriele d’Annunzio ou encore Anouilh et Tchekov.Dans Le Guépard, elle incarna Madame Dombreuil, gouvernante de la princesse Maria Stella Salina, incarnée par Rina Morelli.Mais les Italiens se souviennent également d’elle dans cette réclame pour la camomille Bonomelli, diffusée en 1961.photo : domaine public