De Poudlard à Broadway, Harry Potter fait ses débuts à New York

Fin juillet 2016, J.K. Rowling dévoilait le 8e livre de la saga, Harry Potter et l’enfant maudit lors d’une première représentation au Public Theater de Londres. La pièce donnait à voir la vie après Voldemort pour Harry et sa famille, ainsi que la première année d’Albus Potter à Poudlard. Après avoir été récompensée par neuf Laurence Olivier Awards, la pièce quitte Londres pour New York.Pour l’occasion, le Lyric Theater a été entièrement rénové pour coller au plus près à l’univers de la saga. Ainsi, les heureux élus découvriront des lanternes dragons, des appliques phœnix et même des tapis monogrammés H pour Hogwarts (Poudlard en français). Car malheureusement pour les retardataires, la pièce affiche déjà complet jusqu’en mars 2019, malgré des billets coûtant entre 300 et 600 euros. Néanmoins, certains tickets supplémentaires sont disponibles de manière aléatoire. Ouvrez donc l’œil!De quoi rentabiliser le budget pharaonique engagé. Car aux 35,5 millions de dollars nécessaires pour monter le spectacle, s’ajoutent les 33 millions investis pour faire libérer le théâtre un peu plus tôt afin de le réaménager aux couleurs de la production. C’est le Cirque du Soleil qui a dû écourter sa comédie musicale Paramour, d’après le New York Times Malgré tout, les critiques sont élogieuses et la qualité visuelle de la pièce semble justifier ces envolées. La pièce, en deux parties de plus de deux heures et demie chacune, nécessite entre autres 40 acteurs, 26 assistants scéniques et 16 costumiers. Il y a également de nombreux d’effets spéciaux, bien que la volonté des créateurs soit de laisser le public utiliser son imagination.