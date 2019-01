De premières images pour la série Watchmen de HBO

HBO n'a toujours pas révélé la date de diffusion de la série Watchmen, mais s'est résolu à dévoiler quelques images, confirmant ainsi que la série était bel et bien en phase de post-production, voire terminée. À l'occasion de la cérémonie des Golden Globes, HBO a posté quelques images inédites de quelques-unes de ses séries à venir en 2019, dont la dernière saison de Game of Thrones et la première de Watchmen...Comme le montre le spot ci-dessus, un personnage portera le chapeau et un masque fait main ressemblant fortement à celui de Rorschach, alter ego de Walter Joseph Kovacs dans le comics original d'Alan Moore et de Dave Gibbons et justicier violent et impitoyable. A priori, ce personnage n'est pas Rorschach lui-même : les lecteurs du comics original savent pourquoi.L'acteur derrière ce masque n'est pas encore connu, mais le personnage pourrait être un de ceux introduits par la série Doomsday Clock , publiée par DC Comics depuis 2017 et pensée comme une suite directe du Watchmen de Dave Gibbons et Alan Moore... Il s'agirait alors de Reggie Long, fils du psychiatre Malcolm Long, chargé d'ausculter Rorschach : la suite s'imagine facilement...Les quelques images d'un trailer plus complet montrent aussi le visage de Jeremy Irons, annoncé dans le rôle d'Adrian Veidt, alias Ozymandias, dans le casting de la série. Rappelons que cette dernière se déroulera plusieurs années après le comics de Moore et Gibbons.En attendant la première bande-annonce de la série...