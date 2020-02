De quel livre tu te chauffes : des lectures au coeur de l'hiver

Le @Salonlivreout se déroulera du 27 février au 1er mars prochain!



Les invité.e.s d’honneur appartiennent à des univers différents mais oeuvrent, chacun.e à leur manière, à faire rayonner l’écriture engagée. Sous la présidence de Naomi Fontaine, quatre nouveaux invité.e.s se joignent à Mishka Lavigne, Jean Boisjoli et Pierre-Yves Villeneuve, porte-parole officiel de la Tournée jeunesse Desjardins. Venez frissonner avec Andrée A. Michaud, rêver l’Histoire avec Stanley Péan, réfléchir et agir avec Martine Delvaux et prendre la route avec Zachary Richard.Andrée A. Michaud est l’autrice d’une douzaine de romans tous plus inquiétants les uns que les autres. Lauréate à deux reprises du Prix du Gouverneur général, Tempêtes est son dernier opus (Québec-Amérique, 2019). Stanley Péan anime depuis dix ans l’émission Quand le jazz est là sur les ondes d’ICI Musique de Radio-Canada. Son plus récent essai, De préférence la nuit (Boréal, 2019), est son vingt-cinquième ouvrage publié. Martine Delvaux est écrivaine, militante féministe et professeure de littérature à l’Université du Québec à Montréal.Elle a fait paraître Le boys club aux Éditions du Remue-ménage en 2019. Zachary Richard est auteur-compositeur-chanteur louisianais de renom. Il s’intéresse à la puissance de la nature et à l’identité francophone d’Amérique du Nord dans son dernier recueil, Zuma 9 (Les Écrits des forges, 2019).Hugo Paviot sera l’invité spécial de l’Ambassade de France au Canada dans le cadre du prochain SLO. Dramaturge et romancier engagé (Les oiseaux rares, Seuil), il traversera l’océan pour venir à la rencontre du public de la région.Plus de 500 auteurs et autrices seront présent.e.s au Salon et hors les murs, notamment Suzanne Aubry, Biz, Nicole Bordeleau, Serge Bouchard, Jennifer Brodeur, André Cédilot, Louise Dupré, Rawi Hage, Danièle Henkel, Emmanuel Lauzon, Rosalie Lessard, Gabriel Nadeau-Dubois, Gabriel Osson, Catherine Perrin, Podz, Rodney Saint-Éloi, Léa Stréliski et Ghislain Taschereau. Les jeunes ne seront pas en reste grâce à la présence d’Alex A., Daniel Coutu, Valérie Fontaine, Mélou, Claudia Larochelle, Andrée Poulin, Olivier Simard, Catherine Trudeau et bien d’autres.« Une chose est certaine : quels que soient les livres avec lesquels vous repartirez du salon, ils vous aideront sûrement à mieux traverser l’hiver », assure Marc Haentjens, président du conseil d’administration du SLOL’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) innove cette année en ajoutant de la poésie jeunesse au Pavillon de la poésie. Envie de polars? De récits historiques? Le SLO 2020 a aussi de quoi vous satisfaire grâce à des rencontres d’auteur.trice.s inspirantes avec, entre autres, Patrick Senécal, Chrystine Brouillet, Daniel Lessard, Pauline Gill et Claire Ménard-Roussy.L’Espace littéraire des Premières Nations revient pour une deuxième édition, présenté par Hannenorak. Participez à un parcours littéraire et culturel autochtone qui vous fera voyager du Musée canadien de l’histoire jusqu’au Palais des congrès en compagnie de Louis-Karl Picard-Sioui, Mishka Lavigne et Camille Toffoli le samedi 29 février à 10 h 30 (en partenariat avec l’ALQ et le Musée canadien de l’histoire. Sur réservation)!Cette année, le SLO inaugure une nouvelle série de clins d’oeil vers les littératures de la francophonie canadienne en partenariat avec le Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC). Le premier de la série sera : clin d’oeil à l’Acadie ! Assistez à la table ronde pour (Re)découvrir l’Acadie, avec Caroline St-Louis, André Carl-Vachon et Zachary Richard; rencontrez le poète Jonathan Roy (Savèches à fragmentation, Perce-neige) ou les auteur.trice.s jeunesse Nathasha Pilotte et Réjean Roy.