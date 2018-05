De Wattpad au petit écran, Netflix adapte The Kissing Booth

Depuis quelque temps, les services de streaming annoncent des adaptations de textes Wattpad. Sans surprise, le roman After d’Anna Todd fera partie de cette première vague avec un film annoncé pour 2019. Au début du mois, Netflix prenait les devants et révélait le premier trailer de The Kissing Booth, une comédie romantique pour ado adapté du roman de Beth Reekles qui a démarré sur Wattpad.



Le film The Kissing Booth sera disponible dès aujourd’hui, ce qui fait de lui le premier film en anglais adapté d’une publication Wattpad, d’après le site



Beth Reekles est une jeune auteure originaire du sud du Pays de Galles, elle a fait ses débuts sur Wattpad en 2011. À 15 ans, lassée des récits de vampire et de loup-garou qui déferlaient sur le site suite au succès de Twilight, elle s’est lancée pour créer une romance qu’elle aurait aimé lire.



Elle y raconte l’histoire de Rochelle Evans, adolescente de 16 ans qui craque pour le grand frère de son meilleur ami. L'amitié des deux jeunes ados repose sur une série de règles précises auxquelles ils se tiennent depuis des années dont la règle numéro 9, les grands frères sont intouchables. Alors les choses se compliquent quand l’attirance de la jeune fille se révèle réciproque et que l'idylle naissante doit rester secrète. Rochelle doit faire un choix, suivre les règles ou suivre son cœur.



Publié sur Wattpad au format d’épisodes entre les mois de mai et juillet 2011, le succès de son texte a fini par attirer Random House qui s’est chargé de la publication du livre en 2012. Le contrat d'adaptation en film avec la société Komixx s’en est suivi en 2013. Beth Reekles a travaillé en étroite collaboration avec Vince Marcello, le scénariste pour l’écriture de film.

Alors pendant que l’adaptation cinématographique d’After entre à peine en phase de casting, The Kissing Booth est prêt à être streamé sur vos petits écrans. La plateforme de streaming Hulu ne sera pas en reste puisqu'elle a annoncé l’adaptation, en série cette fois, du thriller surnaturel de Zoé Aarsen, Light as a Feather, Stiff as a Board.