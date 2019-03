Deauville : le Festival Livres & Musiques s'offre une virée en Irlande

Chaque année au printemps, le Festival Livres & Musiques de Deauville met à l'honneur les liens qui unissent musique et littérature. En 2019, c'est un pays à l'histoire riche et mouvementée, longtemps déchiré par les luttes religieuses, linguistiques et politiques auquel le Festival souhaite rendre hommage : l'Irlande.Du 3 au 5 mai, Livres & Musiques sondera l'esprit irlandais, les traces de l'oralité dans les écritures d'aujourd'hui, le génie qui fait vibrer la littérature irlandaise et tentera de montrer le grand pouvoir de la fiction. Livres & Musiques c'est aussi le premier événement littéraire pour les jeunes normands. La journée scolaire qui se tiendra le vendredi 3 mai rassemblera près de 5000 élèves venus de 95 établissements scolaires.Comme à l'accoutumée, le programme de la manifestation promet une grande diversité, et chaque événement reste gratuit : concerts, lectures, signatures, ateliers et rencontres seront en entrée libre.Du côté des invités, le festival annonce Robert McLiam Wilson, Roddy Doyle, Lisa McInerney, Dermot Bolger, Conor O’Gallaghan, Michèle Forbes, Lisa Harding, Paul Lynch, Tiphaine Samoyault, Geneviève Mathon, Joëlle Losfeld, ou encore Natalie Dessay. Pour la littérature jeunesse, il sera possible de compter sur Daniel Frost, Meurig Bowen, Rachel Bowen, Marie Novion, Loïc Clément et Clément Lefèvre.Le programme complet est accessible ci-dessous.