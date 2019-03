Début de tournage pour la saison 2 des Rivières pourpres, d'après Grangé

Après une série d’enquêtes originales et intenses, le duo de choc du commandant Pierre Niemans et Camille Delaunay replonge dans le versant noir de l’âme humaine, le long d’une route parsemée de morts inexpliquées, dans des univers toujours plus étranges et mystérieux. Prenant soin l’un de l’autre, leur relation va se renforcer lorsque le fils de Camille se retrouvera dans une situation désespérée.

S'il avait annoncé qu'il s'éloignerait de la production de cette deuxième saison de la série Les Rivières pourpres, Jean-Christophe Grangé signera finalement les deux premiers épisodes sur les huit que la saison devrait proposer. France 2 annonce par un communiqué le début du tournage de la coproduction franco-allemande qui voit France 2 s'unir avec maze pictures et ZDF.Évidemment, Olivier Marchal et Érika Sainte sont de retour dans leurs rôles respectifs. À la production, Thomas Anargyros, Sabine Barthélémy et Frédéric Bruneel, tandis que le compositeur belge David Reyes s'occupera de la bande originale de la série.Le synopsis annoncé est le suivant :Pour les seuls six premiers épisodes de la saison une de la série Les Rivières pourpres, les audiences se sont élevées à 4,2 millions de spectateurs par soir , en moyenne (soit 17,7 % de parts de marché).Jean-Christophe Grangé, auteur du roman original, a prévu d'adapter les épisodes de la première saison pour en faire autant de romans courts.