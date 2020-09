Décès de l'auteur de bandes dessinées Bruno Madaule

Bruno Madaule ne se destine pas tout de suite au 9e art et commence à travailler comme architecte après ses études. Parallèlement à son activité professionnelle, il continue de dessiner et se fait rapidement remarquer dans le milieu éditorial.Il débute sa carrière en 2000 avec la création de l’album Le mini guide du Foot (Vents d’Ouest) puis remporte le concours de BEDEBU en 2001 avant d’être nommé à l’exposition « Jeunes talents » d’Angoulême. Cette même année, il crée avec Jacky Goupil et Sylvia Douyé la série Les Zinzinventeurs (Casterman) qui le lance définitivement : le 1er tome de cette série remportera l’Alph’art du meilleur album jeunesse (7/8 ans) à Angoulême.En quelques années, il devient l’un des spécialistes de la BD humoristique et dessine dans diverses revues comme Wapiti, Spirou, Psikopat, Lanfeust Mag ou encore L’Echo des Savanes. Après avoir signé la série Les Winners, il revient en 2018 avec l’album Autour d’Odile, initialement publié dans le magazine Spirou. En 2020, il sort chez Fluide Glacial l’album Horace O desespoir !. En 2021, sortira l’album Super environman avec Thomas Priou au dessin.« Talentueux, créatif, Bruno était une personne honnête et généreuse. Apprécié par toutes les personnes qui l’ont côtoyé, il était passionné par son travail et tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés ont aimé ces moments de partage », ont déclaré les éditions Bamboo dans leur communiqué. Il était marié et père de deux enfants.