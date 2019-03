Décodez les mystères qui se cachent derrières les oeuvres de De Vinci 

BD et De Vinci : pas si éloignés ?





François Boucq, dessinateur de bandes dessinées, s’intéresse depuis longtemps à la composition des œuvres de l’artiste de la Renaissance. Dans cette exposition, il lèvera le voile sur les structures invisibles qui sous-tendent ces œuvres : diagrammes cachés derrière les peintures, utilisation de la proportion divine et figures géométriques ayant présidé à la conception des cathédrales.Quatre tableaux, et pas des moindres, seront décryptés sous l’œil minutieux et affûté de François Boucq. Il s’agira de La Cène, Le Nœud/La Concaténation, L’Homme de Vitruve, sans oublier la célèbre Joconde.Côté BD, l’exposition présentera une sélection parmi les plus belles des 238 planches de Face de lune, la grande saga mêlant tradition et anticipation scénarisée par Jodorowsky et dessinée par Boucq dans les années 1990. Mais aussi une histoire inédite mettant en scène Léonard de Vinci à la manière des Rubrique-à-brac (22 planches). Et enfin, un cours où « Maître Léonard » expliquera à ses élèves comment dessiner Astérix.Parallèlement à l’exposition, le Musée présentera un film de 20 minutes réalisé par Ludovic Fortin. Une plongée dans l’univers de François Boucq qui lui a ouvert son atelier. Muni d’un crayon et d’un calque, le dessinateur y décrypte très simplement les intentions des grands maîtres et nous fait découvrir la nature du nombre d’or.L’exposition mêle l’artiste de la Renaissance au 9e art. Et si on peut d’abord penser que l’utilisation du symbolisme est un procédé plutôt éloigné de la bande dessinée, François Boucq est l’exemple même du fait que c’est en réalité au cœur de leur façon de concevoir les planches. De même pour la perspective.Plusieurs des couvertures du Bouncer, de Face de Lune ou certaines cases ou images de Bouche du Diable ont été composées selon ce principe qui remonte à l’enseignement traditionnel des confréries artisanales dont Dürer et Léonard de Vinci faisaient partie.Paraîtront à cette occasion un livre-catalogue qui mêlera bandes dessinées inédites, fausses publicités et contributions diverses et variées mais aussi d'autres publications (tirages limités, affiches, etc.). Pour réaliser certaines de celles-ci les éditions i qui les publient font appel au financement participatif.Vous pouvez soutenir le projet à cette adresse Du 11 mai au 6 octobre 2019Musée de la Franc-Maçonnerie16 Rue Cadet75009 Paris