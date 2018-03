Découvrez Elena et Lila de la série L'amie prodigieuse, d'après Elena Ferrante

Margherita Mazzuco (Elena) et Gaia Girace (Lila)



Alors que la production de la série tirée de la saga d'Elena Ferrante suit son cours en Italie, à Caserte, en Campanie, HBO, Rai Fiction et Timvision commencent doucement à faire monter l'impatience autour du show. Ce dernier comprendra 8 épisodes, tous tirés du premier livre de la saga, également titré L'amie prodigieuse, qui seront réalisés par Saverio Costanzo, derrière la caméra pour La Solitude des nombres premiers, en 2010, et Hungry Hearts, en 2014.

Le casting s'est déroulé sur 8 mois, avec plus de 9000 enfants et 500 adultes de toute la région auditionnés, en accueillant à la fois des acteurs professionnels et des non-professionnels. Elisa Del Genio et Ludovica Nasti seront, respectivement, Elena et Lila enfants. Il s'agit là de leurs premiers rôles.

Ensuite, pour l'adolescence, Margherita Mazzucco (Elena) et Gaia Girace (Lila) prendront le relais. HBO, Rai Fiction et Timvision ont vu grand, avec la reconstitution des lieux évoqués dans le roman, sur près de 20.000 mètres carrés de décors. 1500 costumes ont été confectionnés et rassemblés.