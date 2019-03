Découvrez l'art de raconter des histoires en pliant du papier

(photo d'illustration, Jorge Jaramillo CC BY 2.0) (photo d'illustration, Jorge Jaramillo CC BY 2.0)



L’art de l’hexaflexagone, ou comment concilier narration et géométrie. Ce petit jouet en papier peut aussi raconter des histoires, des blagues, ou créer tout simplement de l’art.Le format général de « flexagone » a été inventé en 1939 par Arthur H.Stone, étudiant en mathématique avec Bryant Tuckerman, Richard Feynman et Princeton. Au départ, cet objet topologique était un outil pour les mathématiques plus abstraites.Difficile de comprendre le futur engouement de ce petit objet de papier, connu aussi sous le nom très scientifique de trikaleidocycle. Facile à manipuler, cet outil géométrique peut être utilisé à l’infini et la création inépuisable qu’il nous inspire relèverait presque de la magie. Un site internet présente des tutos de constructions de mécanismes en papier. Des origamis fascinants, du pouet-pouet au modèle d’origami programmable, en passant par des petites scènes d’animation en papier, des flashers, des jeux de rotations, et des jeux d’optiques, il y en a pour tous les goûts.Et si vous aussi vous voulez vous y essayer, il vous suffit d’une paire de ciseaux et du papier, le tout saupoudré d’un peu de patience…