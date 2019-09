Découvrez le teaser pour la saison 2 de Castle Rock, d'après Stephen King

La première saison de Castle Rock comportait déjà de très nombreuses références et autres clins d’œil à l’œuvre de Stephen King, pour le plus grand bonheur des fans. À n’en pas douter, il en sera de même avec la seconde. En effet, Castle Rock, dont chaque saison est une anthologie, n’est pas l’adaptation d’un seul roman de Stephen King, mais une sorte de compilation. Castle Rock est une ville fictive qui figure dans l'œuvre de King.L’acteur américain Tim Robbins (oscarisé pour sa performance dans Mystic River de Clint Eastwood) fait aussi partie du casting. Il incarnera quant à lui Reginald "Pop" Merrill du court roman de 1990 The Sun Dog (Le Molosse surgi du soleil, traduction de William Olivier Desmond).Cette deuxième saison sera disponible sur la plateforme américaine le 23 octobre. Elle est produite par King en personne et J.J. Abrams. En France, la première saison est d’ores et déjà visible sur Canal +.