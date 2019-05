Découvrez les 3 lauréats du Prix SNCF du Polar 2019

À l’été 1967, Zaza Mulligan disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond. Ce lac, situé à la frontière entre le Québec et le Maine, a été rebaptisé « Bondrée » par un trappeur enterré depuis longtemps. Les recherches s’organisent : Zaza est retrouvée morte, la jambe prise dans un piège à ours. Lorsqu’une deuxième jeune fille disparaît à son tour, l’inspecteur Michaud se dit que les profondeurs silencieuses de la forêt recèlent d’autres pièges...

Le Prix SNCF du Polar a été lancé il y a 18 ans. À ses débuts, il récompensait uniquement les romans en grand format, avant de s'ouvrir, en 2012, aux catégories Bande Dessinée et Court Métrage. Dans chacun de ces domaines, un comité d’experts professionnels a été constitué.Enfin, en 2014, le roman format poche, plus adapté aux habitudes à la lecture de voyage, a remplacé le roman en grand format.Cette récompense s'emploie à diffuser une culture plurielle et populaire, à travers le genre littéraire préféré des Français, le polar. Entièrement décerné par le vote des lecteurs, il offre la possibilité aux amateurs de polar de devenir jury et de choisir les 3 lauréats.Cette année, 17 œuvres étaient en lice pour le Prix, dans trois genres artistiques. Les trois lauréats succèdent à Victor del Arbol et Max de Radiguès récompensés en 2018 Andrée A. Michaud remporte le Prix dans la catégorie roman, pour son titre Bondrée publié aux éditions Rivages.Le résumé de l'éditeur pour Bondrée :Le Prix pour la catégorie bande dessinée revient à Marguerite Abouet & Donatien Mary pour Commissaire Kouamé publié chez Gallimard BD.Le résumé de l'éditeur pour Commissaire Kouamé :Le réalisateur Martin Darondeau est récompensé du Prix dans la catégorie court métrage pour Troc mort, produit par La Voie Lactée, Slumdog Production et Les Films du Duc.Le synopsis :Andrée A. Michaud — Bondrée — Rivages — 9 782 743 637 644 — 18,50 €Marguerite Abouet & Donatien Mary — Commissaire Kouamé — Gallimard BD — 9 782 075 076 920 — 20,00 €