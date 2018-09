Découvrez les courts-métrages de Vincent Paronnaud, aka Winshluss

Winshluss, auteur de bandes dessinées qui a publié notamment chez Les Requins Marteaux, Cornélius et L'Association, s'essaye au cinéma depuis plusieurs années. Persépolis et Poulet aux prunes, en 2007 et 2011, ces films les plus connus, ne doivent pas occulter ses courts-métrages. En attendant son prochain, La Mort, père et fils, il est possible de remonter sa filmographie...

Un monde Méroll, une expo de Winshluss d'après le court-métrage Il était une fois l’huile

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

C'est en 2003 que Winshluss, en collaboration avec Cizo, réalise son premier court-métrage, Raging Blues : la société de production, Je suis bien content, est déjà là, créée par Franck Ekinci et Marc Jousset en 1996. On retrouve dans ce court-métrage les thèmes abordés dans la revue Ferraille, publiée par les Requins Marteaux entre 1996 et 2006.





« O' Boy ! What nice legs ! » creuse un peu plus l'esthétique cartoonesque en parodiant les dessins animés américains primitifs, façon Walt Disney.

La véritable histoire de Mr Ferraille, réalisé à l'occasion de l'exposition « Musée Ferraille » des Requins Marteaux, remixe des images et l'histoire hollywoodienne pour un résultat fracassant. Le documentaire est disponible en trois parties sur le site de la maison d'édition.

Villemolle 81, réalisé en 2009, mélange allègrement scénario de série Z et émission ringarde du paysage cathodique français. Le scénario a été signé par Winshluss et Frédéric Felder.

Vient ensuite Il était une fois l'huile, en 2010, sans doute son court-métrage le plus connu, inspiré de sa bande dessinée homonyme. Cette fois, Winshluss « s’inspire et parodie la célèbre série animée Il était une fois la vie, afin de décrire avec une inquiétante naïveté notre servilité de consommateurs aliénés », rappelle Ciclic.

Winshluss adapte en 2014 une autre de ses bandes dessinées, Smart Monkey, pour en faire un court-métrage d'une vingtaine de minutes.

La même année, l'auteur s'essaye au film « live », avec Territoire, produit par Kidam : on reste en terrain connu, toutefois, puisque les zombies sont de retour après Villemolle 81...





Au programme, pour la suite de la filmographie de Winshluss, un retour à l'animation avec La Mort, Père & Fils, réalisé avec Denis Walgenwitz et qui reprend la trame de l'histoire de Welcome to the Death Club, mais aussi un long-métrage adapté de Dans la forêt sombre et mystérieuse paru chez Gallimard en 2016...