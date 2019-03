Découvrir Boris Vian, créateur infatigable et génial

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

1. Collage offert à Georges et Myrtile Hugnet pour leur mariage.

2. Huile sur toile, Les hommes de fer, 1946, réalisé pour leur l’exposition à la Galerie de la Pléiade. Très rare, Boris Vian n’ayant fait que 7 ou 8 tableaux dans sa vie.

Christelle Gonzalo et François Roulmann, tous les deux exposants au Salon, collectionnent depuis 30 ans les documents autour de Boris Vian. À l’occasion des 60 ans de la mort de l’écrivain, ils ont publié L’Anatomie du Bison, chrono-bio-bibliographie de Boris Vian, un ouvrage pointu, très illustré, à l’opposé d’une biographique classique et ennuyeuse, qui leur a demandé 6 ans de travail.Sur le stand de Christelle Gonzalo, Sur le fil de Paris, ils proposeront une exposition de ces rares documents, éditions originales et œuvres graphiques où l’on découvre que l’œuvre et la vie de l’artiste sont intimement liées.Dormant très peu, Boris Vian, qui meurt à 39 ans, avait un besoin viscéral d’écrire tout le temps, que ce soit sur le jazz ou pour de petites revues érotiques. On découvrira notamment l’univers de l’écrivain à travers l’un des rares tableaux qu’il ait peint.De rares documents, son seul tableau connu et des œuvres inédites seront réunis. L’ensemble est également regroupé dans leur ouvrage unique L’Anatomie du bison, en l'honneur du célèbre et talentueux écrivain, paru aux Éditions des CendresLa manifestation, elle, se déroulera du 11 au 14 avril au Grand Palais – la bibliothèque Forney, de la ville de Paris, sera mise à l’honneur.