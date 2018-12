Découvrir toutes les “Curiosities” de Benjamin Lacombe

Photos ©Sophie Alyz

Photos ©Sophie Alyz







Inaugurée ce 14 décembre, l’exposition Curiosities durera jusqu’au 12 janvier. Elle s’appuie bien entendu, et pour partie, sur le livre du même nom, un recueil de monographies réalisées entre 2003 et 2018, publié par les éditions Daniel Maghen.L’exposition présente aussi une centaine d’œuvres issues de ses ouvrages les plus récents : Alice, de l’autre côté du miroir, Carmen, Frida, Les Contes Macabres (vol. 2) et Le Magicien d’Oz.Des sculptures uniques, réalisées en collaboration avec l’artiste Julien Martinez, sont également exposées, faisant écho à des œuvres grand format et revisitant les moments clés de son parcours, au cœur d’une scénographie créée par l’artiste.L’auteur passera ce 19 décembre dans La Grande librairie pour parler de littérature jeunesse. La galerie, quant à elle, marquera une pause hivernale du 22 décembre au 2 janvier.