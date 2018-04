Défendre l'indéfendable ? “Avocat” reçoit le prix Polar en séries 2018

Laurent Galandon, dessinateur, et ses camarades de jeu Frank Giroud, Frédéric Volante, tous deux scénaristes, ont remporté le prix Polar en séries. Remis dans le cadre de la manifestation Quais du polar, leur bande dessinée, en trois tomes, a été remarquée parmi six titres en compétition, comme la plus télégénique…



Les éditeurs réunis pour pitcher leur livre, avant le verdict - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Sorti en septembre 2015, le premier tome de L’avocat, Jeux de loi, avait déjà su convaincre. L’histoire de Léopold Sully Darmon, avocat brillantissime, charismatique et doté d’un exceptionnel bagout, ne défend qui plus est que les causes touchant les petites gens.

Pitché superbement par Laurent Duvault, directeur du développement audiovisuel chez Média Participations, le titre aura également conquis le jury du prix Polar en série. Disons même, la trilogie dans son ensemble.

Depuis 2015, cette récompense centrée sur le genre polar distingue un ouvrage pour ses « qualités d’adaptabilité en série », avec le soutien de la Scelf. C’est donc, pour le jury, toute la difficulté qui se pose que de parvenir à sélectionner parmi les cinq romans présentés — dont un de Rageot, Que la guerre est jolie de Christian Roux, premier titre jeunesse/Young Adult depuis la création de la récompense — le plus adapté.

Le jury reconnaît d’ailleurs avoir eu beaucoup d’hésitation : « L’an passé, nous voulions distinguer une bande dessinée, et finalement c’est cette année que, définitivement, notre choix s’est porté sur Avocat. L’idée n’est pas simplement de se focaliser sur le potentiel d’un titre, mais bien de s’inscrire dans une durée — celle de la série, qui nécessite un personnage, ou une galerie de protagonistes, solide. »





Laurent Galandon - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





« Avocat était le plus adaptable, selon nous, celui qui résisterait le mieux dans une mise en scène de six ou huit épisodes », explique le jury. « La profondeur et la richesse de la BD sont évidentes : une femme tortionnaire, particulièrement convaincante dans son rôle, que doit défendre un avocat charismatique, voilà un duo splendide. »

Laurent Duvault assure : « Ce n’est pas une simple série de prétoires : il y a deux scénaristes, deux générations de scénaristes, si je peux dire, qui se partagent le travail, avec cette perspective de poser l’ultime question : peut-on défendre l’indéfendable ? Avocat mêle politique, société, droit, justice, aventure, avec une excursion en Irak… »



Notons que ces trois dernières années, parmi les lauréats et les sélectionnés, trois titres ont été vendus ou sont sous option, et deux sont en négociation. De quoi démontrer que le prix Polar en série fait le job.

Laurent Galandon, Frank Giroud, Frédéric Volante, Christophe Bouchard – Avocat – Editions Le Lombard

T.1 Jeux de loi – 9782803635733 – 12,45 €

T.2 Nécessité fait loi – 9782803636853 – 12,45 €

T.3 La loi du plus faible – 9782803671175 – 12,45 €