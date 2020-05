Delaby, Tillieux, Vance : les classiques de la BD franco-belge s'exposent à Paris

< >

Hubinon, Tiger Joe, La Piste de l'ivoire (T.2) Planche originale numérotée 72 Vallès, Rani, Sauvage (T.5) Planche originale n°46 Vallès, Les Maîtres de l'Orge, Julienne, 1950 (T.5) Planche originale n°11 Vance, Bruce J. Hawker, Press gang (T.3) Planche originale n°4 Vance, XIII, Là où va l'Indien (T.2) Planche originale n°21 Antonio Hernández Palacios, Le Canyon du Diable (T.9) Planche originale n°11

Photographie : Antonio Hernández Palacios, Mac Coy, La Légende d'Alexis Mac Coy (T.1) Planche originale n°17, prépubliée dans Lucky Luke n°2 en avril 1974

Cette exposition historique rassemble de rares originaux de grands maîtres de la bande dessinée depuis les années 1950. Elle met tout particulièrement à l'honneur le travail spectaculaire d'Antonio Hernández Palacios, l'un des plus brillants dessinateurs de l'école espagnole. Elle rend hommage à ce maître du noir et blanc, à sa palette de couleurs explosives, et à son dessin au trait hachuré à travers une soixantaine de planches originales de Mac Coy, son western mythique des années 70 scénarisé par Jean-Pierre Gourmelen, des pages de Manos Kelly et de El Cid.À l'honneur également, l'incontournable William Vance, l'auteur de XIII, Bob Morane, Bruce J. Hawker, Bruno Brazil, Ramiro... Une large sélection de quatre-vingts planches, couvertures et illustrations originales issues de ses plus grandes sagas sera exposée, dont de rares originaux provenant de la famille Vance pour la première fois mis en vente, et de collections privées.Dans le style réaliste, l'exposition présentera aussi le travail de Francis Vallès, digne héritier des grands classiques de la BD. Seront à retrouver près de cinquante planches noir et blanc de son premier grand succès Les Maîtres de l'Orge, et des pages de Rani, deux récits historiques signés Jean Van Hamme.L'exposition rassemblera également une dizaine de planches d'Hubinon, de sa série Tiger Joe scénarisée par Jean-Michel Charlier, les créateurs mythiques de Buck Danny, ainsi que des planches de Philippe Delaby tirées de sa série Murena avec Jean Dufaux au scénario.Enfin, Maurice Tillieux viendra clore cette exposition sur une touche d'humour, d'action et de mystère avec une dizaine de planches de Gil Jourdan issues de l'album et des histoires courtes Le Chinois à 2 roues, La Poursuite et Le Grand Souffle, une série emblématique du Journal Spirou reflétant tout le talent de Tillieux au dessin comme au scénario.