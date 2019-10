Delacroix, de Dominique de Font-Réaulx, Prix du Cercle Montherlant

Eugène Delacroix (1798-1863) fut un des plus grands artistes français du XIXe siècle. Sa création artistique, riche, variée, multiple, le distingue. Héros de la génération romantique des années 1820, incarnant par ses succès teintés de scandale le renouveau de la peinture, il fut aussi un des plus grands peintres de décor religieux ou civils, jusqu'à la fin de sa vie. Travaillant seul, n'ayant fondé ni école, ni atelier, il fut pourtant reconnu comme maître et modèle par bien des artistes après lui. Coloriste talentueux, sa pratique du dessin, ignorée de son vivant, fut une des grandes révélations de la vente après son décès. Habité par le génie de la peinture, sûr dès ses plus jeunes années de son talent, il fut tenté par l'écriture, qu'il pratiqua toute sa vie, journal, correspondances, essais théoriques, courtes nouvelles. Cet ouvrage de référence abondamment illustré (plus de 400 reproductions) présentera, de manière transversale, l'ensemble des facettes de ce génie romantique.

Le Prix du Cercle Montherlant – Académie des beaux-arts, créé en 2002, récompense chaque année un ouvrage de langue française consacré à l’art. L’ouvrage primé fait l’objet d’une appréciation globale — rédactionnelle, illustrative, graphique. D’un montant de 10.000 €, le Prix est réparti entre l’auteur (8000 €) et l’éditeur (2000 €). Il est financé par Jean-Pierre Grivory, Président directeur général de la Société « Parfums Salvador Dali ».Le résumé de l'éditeur pour Delacroix. La liberté d’être soi :Le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts sera remis lors de la Séance solennelle de l’Académie des beaux-arts le 27 novembre prochain sous la Coupole du Palais de l’Institut de France.Le jury 2019 réunissait Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, Président du jury ; Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française ; Dominique Bona de l’Académie française ; Patrick de Carolis, membre de l’Académie des beaux-arts, directeur du Musée Marmottan Monet ; Roselyne Bachelot-Narquin, ancienne ministre ; Francis Baillet, avocat à la Cour et Président du Cercle Montherlant ; Olivier Dassault, député de l’Oise, artiste ; Adrien Goetz, membre de l’Académie des beaux-arts ; Jean-Pierre Grivory, Président Directeur général de la Société « Parfums Salvador Dali » ; Dina Kawar, ambassadrice du Royaume hachémite de Jordanie au Conseil de sécurité ; Nathalie Obadia, galeriste ; Maryvonne Pinault, mécène et collectionneuse ; François-Xavier de Sambucy de Sorgue, Co-Président du jury et Edwart Vignot, historien d’art.