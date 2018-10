Delphine de Vigan marraine de la 37e Foire du livre de Brive

Du 9 au 11 novembre 2018, à quelques jours de la proclamation des grands Prix d’automne, la Foire du livre de Brive accueillera, sous la présidence de Delphine de Vigan, plus de 300 écrivains venus pour y présenter leurs derniers ouvrages. En complément des nombreuses séances de dédicaces, un programme dense de rencontres littéraires, forums et lectures sera proposé aux visiteurs de la manifestation.







C’est à une romancière, multi-primée, populaire et au lectorat fidèle que la Foire du livre de Brive a confié cette année sa présidence. À ce titre, Delphine de Vigan sera accompagnée de plusieurs personnalités de son choix, avec lesquelles elle abordera des thématiques qui lui sont chères : la lecture des jeunes en compagnie d’Amélie Nothomb, Olivier Adam et Anne-Laure Bondoux, la psychiatrie avec Marion Leboyer et Mary Dorsan, la chanson française avec Arthur H et l’œuvre de Stephen King lors d’une nuit spéciale au Cinéma Rex où elle sera entourée de Jérémy Fel et Karim Friha.



Après l’arrivée du Train du livre en gare de Brive – pour la première fois doublé d’un Avion du livre, quelque 300 écrivains parmi les auteurs les plus remarqués de cette rentrée littéraire, se donnent rendez- vous sous la halle Georges Brassens pour des débats, lectures, rencontres littéraires et animations jeune public : Adrien Bosc, Christophe Boltanski, Olivia de Lamberterie, Adeline Dieudonné, David Diop, Carole Fives, Éric Fottorino, Gauz, Simonetta Greggio, Alain Mabanckou, Daniel Picouly, Yann Queffélec, Thomas B. Reverdy, Boualem Sansal, Paul Greveillac, Vanessa Schneider...



Au programme encore : de grands entretiens avec Christophe André, Serge Joncour, Maylis de Kerangal, Yasmina Khadra et Catherine Poulain ; des lectures très attendues de comédiens et désormais écrivains Isabelle Carré et Philippe Torreton au Théâtre de Brive. À leurs côtés, des auteurs habitués de la manifestation et plébiscités par le grand public : Gilles Legardinier, Michel Peyramaure, Virginie Grimaldi, Agnès Martin-Lugand, Christian Signol ou encore Bernard Werber.



Un nouveau cycle de rencontres et de conférences intitulés «Temps présent» est mis en place, auquel contribueront des intellectuels, des historiens, des philosophes, des journalistes et des hommes politiques parmi lesquels Mona Ozouf, Danièle Sallenave, François Hollande, Alain Juppé, Jean-Louis Debré, Laurent Joffrin, Alexandre Lacroix, Henri Lopes, Christine Ockrent, Denis Tillinac, Emmanuel de Waresquiel ...



Un hommage particulier sera rendu à Jean d’Ormesson qui fut deux fois le président de la manifestation, en 1987 et en 2006. La grande salle du Théâtre de Brive sera baptisée à son nom le temps de la Foire du livre, tandis qu’Héloïse d’Ormesson présentera en avant-première Hosanna sans fin, le roman posthume de son père à paraître le 15 novembre prochain.



Plus d'informations ici.