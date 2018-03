Delphine de Vigan règnera sur Brive

Delphine de Vigan sera la présidente de la 37e édition de la Foire du livre de Brive qui se déroulera les 9, 10, 11 novembre 2018. Frédéric Soulier, maire de Brive et président de la Communauté d’agglomération du bassin de Brive, a choisi avec l’auteur des Loyautés (JC Lattès, janvier 2018) une écrivaine populaire, aimée et fidèlement suivie par ses lecteurs.





Delphine de Vigan - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Delphine de Vigan - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Après Laurent Gaudé, Daniel Pennac, Danièle Sallenave et d’autres grands écrivains, Delphine de Vigan va donc s’investir dans la programmation de la 37e Foire du livre de Brive.

Avec son premier roman d’inspiration autobiographique Jours sans faim (Grasset), paru en 2001 sous le pseudonyme de Lou Delvig, Delphine de Vigan entamait un parcours littéraire qui devait rapidement recevoir le soutien de la critique et du public : No et moi (JC Lattès), traduit aujourd’hui en 20 langues, obtenait en 2008 le Prix des libraires, Rien ne s’oppose à la nuit (JC Lattès, 2011) le Prix Renaudot des lycéens, le grand prix des lectrices Elle, le prix du roman France télévisions et le prix Fnac, et D’après une histoire vraie (JC Lattès), les Prix Renaudot et Goncourt des lycéens en 2015.



Romancière, scénariste et réalisatrice, Delphine de Vigan a vu également deux de ses livres, No et moi et D’après une histoire vraie, adaptés au cinéma par Zabou Breitman en 2011 et Roman Polanski en 2017.

En s’investissant dans la programmation de cette manifestation — lieu privilégié de rencontres entre auteurs et lecteurs qu’est la Foire du livre de Brive — la nouvelle présidente va pouvoir multiplier les échanges qui lui tiennent particulièrement à cœur : « Cela m’est aussi arrivé de découvrir des choses grâce au regard des lecteurs, très habiles pour découvrir les fils reliant les livres entre eux. On apprend des lecteurs, de leur interprétation. Qu’elle nous semble juste ou pas. Ce qui me fascine toujours, c’est ce moment où apparaît quelque chose que l’on n’a pas prévu, mais qu’on ne peut renier ». (Psychologies, octobre 2015).



Delphine de Vigan est née à Boulogne-Billancourt. Directrice d’études dans un institut de sondage, elle se consacre à l’écriture. Après son premier ouvrage Jours sans faim, qui raconte le combat d’une jeune femme contre l’anorexie, huit autres romans suivront. Ils lui permettent d’aborder des thèmes aussi variés que les difficultés amoureuses et familiales, le harcèlement dans le monde du travail, la manipulation...