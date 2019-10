Demain, tous philosophes ? La philosophie, présidente !

La 19e édition du salon du livre de la médiathèque Jean-Mouin de Margny-lès-Compiègne se tiendra du 12 au 13 octobre prochains. Il aura cette année pour thème la philosphie.







À chaque salon sa thématique : Tous Philosophes ?! Comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, nous philosophons tous au quotidien.



Mais qu’est-ce que la philosophie ? Tout simplement, il s’agit d’une manière de voir, de comprendre, d’interpréter le monde, les choses de la vie, qui guide le comportement : Chacun a sa philosophie (définition du Larousse). Libre donc à chacun de choisir la sienne.



Pour ce voyage philosophique, le salon accueillira Chen Jiang Hong, illustrateur de renommée internationale, mais aussi le célèbre philosophe, Raphaël Enthoven, à l’occasion de leur nouvelle collaboration Imaginez, livre édité à L’École des Loisirs en août 2019.



Une exposition, coproduite par le Centre André François et la Médiathèque Jean Moulin, exposera des dessins originaux réalisés pour le livre des 24 septembre au 23 octobre 2019.



Ce recueil explore avec brio et beaucoup d’humour des thèmes universels tels que la vie en société, la sagesse, la vérité ou encore la justice. Un récit dialoguant parfaitement avec des illustrations. De la profondeur, de la légèreté, de courtes histoires philosophiques aidant à vivre et à penser différemment le quotidien. Et le programme est à disposition