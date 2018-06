Denis Demonpion, Goncourt 2018 de la biographie

Le prix Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux revient cette année à Denis Demonpion pour Salinger intime : enquête sur l’auteur de L’Attrape-cœurs aux éditions Robert Laffont. Il retrace la vie de l’auteur américain Jerome David Salinger décédé en 2010.







Journaliste et biographe français,

Denis Demonpion

est notamment connu pour sa biographie non autorisée de Michel Houellebecq. Le prix sera remis à l’auteur en septembre prochain à l’occasion de la 40e édition du Livre sur la Place de Nancy en présence de l’académie Goncourt. Il succède à Marianne et Claude Schopp avec Dumas fils ou l’anti-Œdipe aux éditions Phœbus.

Il remporte le prix Goncourt de la biographie 2018 face à David Alliot pour Madame Céline aux éditions Tallandier, Hubert Artus pour Maurice G. Dantec : Prodiges & outrances chez Séguier, Arnaud Maïsetti pour Bernard-Marie Koltès aux éditions de Minuit et Béatrice Mousli pour Susan Sontag chez Flammarion.De la Pologne, aux États-Unis en passant par l’Autriche et le Royaume-Uni, Denis Demopion a mené un véritable travail d’enquête pendant près de 10 ans. C’est notamment à travers des lettres inédites de JD. Salinger que Denis Demonpion retrace la jeunesse de l’auteur devenu culte avec son roman adolescent L’Attrape Cœur publié en 1951.Il y évoque sa jeunesse viennoise, son engagement durant la Seconde Guerre Mondiale, le débarquement dont il a fait partie ainsi que sa vie personnelle par le biais de ses relations amoureuses avant d’arriver à sa retraite volontaire dans le New Hampshire.Salinger intime : Enquête sur l'auteur de L'Attrape-cœurs - Denis Demonpion - Robert Laffont - 9782221200810 - 21.00 €