Depardieu à l'affiche pour l'adaptation Des hommes de Laurent Mauvignier 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des événements, en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire en hiver, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que, quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.





Des hommes a obtenu plusieurs prix, dont le prix Virilo en 2009 et le prix des libraires l’année suivante. Vendu à plus de 116.000 exemplaires en grand format et plus de 58.000 en poche (données Edistat), ce roman interroge sur la difficulté du retour à la vie quotidienne pour ces anciens combattants de la Guerre d’Algérie.Résumé de l’éditeur :Le tournage Des Hommes a commencé depuis le 4 avril 2019 et devrait durer 8 semaines, au Maroc d’abord, puis en France, dans le massif du Morvan.Gérard Depardieu a eu le rôle principal et incarnera Bernard, ancien combattant de la guerre d’Algérie hanté par son passé. Catherine Frot lui donnera la réplique dans le rôle de Solange, sa sœur.Le casting compte aussi Jean-Pierre Darroussin, Yoann Zimmer (Les Fauves), Felix Kysyl (L’amant d’un jour).Le film sera coproduit par Synecdoche, Artémis et France 3. Ad vitam se chargera de la distribution. Des hommes devrait sortir courant 2020 dans les salles.Ce n’est pas la première fois qu’un roman de Laurent Mauvignier est projeté sur grand écran. En effet, Joachim Lafosse a adapté Continuer (éditions de Minuit, 2016) dans un film homonyme sorti en février dernier. Pour ce dernier roman, l’auteur français avait reçu le prix Culture et Bibliothèques pour tous en 2017.Un titre qui avait d'ailleurs suscité bon nombre de controverses puisque l'histoire que relate Laurent était similaire à celle de Renaud François qui en avait fait le récit dans son propre livre, Dans les pas du fils, publié par les éditions Kero en mai 2016.Via Ecran Noir