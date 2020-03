Dérapages, une série adaptée du roman Cadres noirs, de Pierre Lemaitre

Alain Delambre est un cadre senior usé et humilié par six années de chômage. Lorsqu’une entreprise prestigieuse retient enfin sa candidature, il est prêt à trahir son épouse, voler ses filles, frapper son gendre et même participer à un jeu de rôle sous la forme d’une prise d’otages, certain que s’il est embauché, tout lui sera pardonné. Mais rien ne va se passer comme prévu...

Le scénario, adapté du roman de Pierre Lemaitre, est signé par l'auteur lui-même et Perrine Margaine (Qu'attendent les singes ?, Jubilation). Au casting de cette coproduction Arte France et Mandarin Télévision, Éric Cantona, Suzanne clément, Alex Lutz, Gustave Kervern, Alice de Lencquesaing et Louise Coldefy.Le synopsis de la série :Les 6 épisodes de 52 minutes seront diffusés au cours de deux soirées, les jeudis 23 et 30 avril à 20h55. La série sera proposée en intégralité sur arte.tv.