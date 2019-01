Des auteurs de BD mis en avant en région Auvergne-Rhône-Alpes

mertxe iturrioz - CC BY-SA 2.0

À quelques jours du festival d'Angoulême 2019, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture fait découvrir le travail et les albums récents des auteurs aux libraires, bibliothécaires, organisateurs de festivals, documentalistes, enseignants, médiateurs du livre et journalistes de la région.Les lecteurs curieux pourront ainsi rencontrer de nouveaux auteurs et dessinateurs pour compléter leurs bibliothèques et accéder en exclusivité à leurs oeuvres les plus récentes.Cette rencontre est organisée en collaboration avec Lyon BD Festival et l'Épicerie séquentielle et en partenariat avec le Musée de l'Illustration Jeunesse de Moulins, la Médiathèque Départementale de l’Allier, la Médiathèque Moulins Communauté et Viltaïs-Festi BD.Le festival propose de mettre en lumière la bande dessinée en région par deux demi-journées de présentation des nouveautés éditoriales des auteurs de la région :Lundi 21 janvier 2019 à 9h30 à Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et LectureLundi 4 février 2019 à 14h à Moulins, Musée Anne de BeaujeuPour atteindre davantage de professionnels, un document de valorisation des albums et des auteurs sera diffusé en librairie et bibliothèque puis publié sur les sites et les réseaux sociaux. Voici la liste des auteurs et des albums sélectionnés et qui seront présentés par le journaliste Paul Satis :Marion Achard et Yann Dégruel, Tamba l’enfant soldat (Delcourt)Anjale et Léah Touitou, Julie et les oiseaux (Jarjille)Serge Annequin, Horla 2.0 (EP Éditions)Marc Chinal et Mathieu Bertrand, Le Déradicaliseur (Les éditions Réfléchir n’a jamais tué personne)Colocho, Le Temps où on enfilait des perles (Vide cocagne)David Combet, Courty et Jc Deveney, Ballade (Bamboo Édition)Courty, Loïc Godart et Tristan Josse, Le Gecko (Akileos)Jean Dytar, Florida (Delcourt)Théo Grosjean, Un gentil orc sauvage (Delcourt)Olivier Jouvray et Sylvain Bec, Marco & Co, adieu veaux, vaches, cochons (Gallimard)Capucine Mazille et Sylvie Chausse, Le Petit ange de Pénélope (Mosquito)Raymond Poulidor, Jeff Legrand et Christophe Girard, Raymond (Mareuil Éditions)En vue de l'événement, les DAAC de Lyon et de Clermont-Ferrand s'associent à la rentrée BD pour proposer également deux stages à destination des enseignants :Lundi 21 janvier 2019 - La bande dessinée : du projet au parcours d'EAC, à LyonLundi 4 février 2019 - BD et enseignements : Se former avec le 9e art, à Moulins