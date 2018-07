Des bleus aux bleus : rétrospective de l'équipe de France de 1998

Les diables rouges s’en sont retournés à leur boîte, battus par des Bleus inattendus : en somme, la Coupe du monde va bon train, d’ici à la finale prévue sous peu. En Russie, on célèbre les stars 2018 du ballon rond, tandis que la Maison européenne de la photographie rend hommage aux Bleus de 98...





© Stéphane Meunier/Courtesy Galerie Jean-Denis Walter.

La Maison européenne de la Photographie et Polka Magazine présentent le 3e « Polka Club » de la saison, un rendez-vous trimestriel avec un photographe, pour entrer dans les coulisses de son travail et proposer un échange autour de ses images.



À l’occasion de la Coupe du monde de football et du 20e anniversaire de la victoire française de 1998, cette rencontre est l’opportunité de découvrir des photographies inédites des Bleus, que Stéphane Meunier, auteur et réalisateur du documentaire culte Les Yeux dans les Bleus, a prises lors du tournage. Thierry Henry, Zinedine Zizou Zidane, Aime Jacquet, Didier Deschamps, Fabien Barthez... Ils sont tous là.

Cette série d’images, constituée de 36 pellicules en noir et blanc, est une plongée dans les coulisses du Mondial devenu mythique, un souvenir pour les joueurs tout comme pour les spectateurs. Et une occasion unique de reportage en immersion, impossible à reproduire aujourd’hui.



Pour découvrir ces images et leur histoire, mais aussi parler de l’évolution de la photo de sport ces vingt dernières années, Jean-Denis Walter, fondateur d’une galerie dédiée à l’image sportive et ancien rédacteur en chef de l’Équipe Mag, sera présent aux côtés de Stéphane Meunier.



