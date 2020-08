Des classiques enrobés dans des couvertures pulp

< >



INSOLITE : réinventer des films pour

en faire des livres vintage

Vingt ans après sa mort, Edward Gorey est plus populaire que jamais. Son style qui parvient à concilier humour et angoisse existentielle dans une explosion de couleurs vives parait plus moderne que jamais. Ayant publié plus d’une centaine de livres au cours de sa vie, dont beaucoup d’ouvrages obscurs à petit tirage, il laisse derrière lui une œuvre qui ne cesse d’être redécouverte.Le site Open culture a ainsi déterré une collection de classiques de la littérature illustrée par ses soins. Charles Dickens, Joseph Conrad, T.S. Eliot et Herman Melville ont pu bénéficier de sa sombre fantaisie pour des résultats parfois étonnantsGorey a conçu les couvertures de ces livres entre 1953 et 1960, alors qu’il travaillait au département d’art des éditions Doubleday Anchor. Il avait été chargé spécifiquement de leur nouvelle collection de livres de poche pensée pour être une série sérieuse par opposition à l’abondance de romans bon marché, de mauvaise facture, qui caractérisait le style pulp de l’époque.Sur les 200 premiers titres de cette série environ un quart sont signés par l’illustrateur. Même lorsque d’autres artistes comme Leonard Baskin, Milton Glaser, Philippe Julian ou encore Andy Warhol sont intervenus dans le processus de création, Gorey a chapeauté le produit fini donnant une cohérence à l’ensemble.Lors de leur publication, les couvertures ont été saluées comme « modernes » et « arty », pour vous faire votre avis, rendez-vous à cette adresse pour admirer les illustrations.Pour les curieux, les éditions Le Tripode ont rendu disponibles un certain nombre de ses oeuvres, et Edward Gorey, une anthologie, parue l'année dernière dans une traduction de Ludovic Flamant, Jacques Roubaud et Oskar.