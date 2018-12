Des dialogues organisés autour de l'histoire de l'art à la salle Labrouste

x1klima - CC BY-ND 2.0

Le but de ces dialogues est de replacer l’ouvrage dans son contexte à travers une discussion entre le ou les auteur(s) et l'invité et, par la suite, faire converger les époques, les cultures et les disciplines qu’il convoque. Les ouvrages programmés dans le cadre de ce cycle sont des publications récentes.Ils sont proposés par les conseillers scientifiques et les bibliothécaires de l’Institut national d’histoire de l’art qui regroupent différentes équipes dédiées à la recherche et à la plus vaste bibliothèque d’histoire de l’art au monde.C'est Françoise Gaultier et Laurent Haumesser qui inaugureront cette saison autour du catalogue de l'exposition : Un rêve d’Italie. La collection du marquis Campana. L'exposition en question donne une image complète de la collection la plus ambitieuse du XIXe siècle : celle du marquis de Campana, réunissant de grands tableaux comme la Bataille de San Romano de Uccello. L'invité qui viendra discuter avec les deux auteurs est un professeur d'art et de muséologie à l'université Neuchâtel : Pascal Griener.Cinq autres dialogues sont prévus tout le long de l'année. Voici la liste des oeuvres qui seront commentées : Des âmes drapés de pierre : sculpture de Champagne à la Renaissance le 7 février 2019, Face au Chaos - Théories de l'ornement à l'âge de l'industrie le 21 mars 2019, L'Automne de la Renaissance "Idée du Temple" de l'art à la fin du Cinquecento le 6 mai 2019, L'art et la race. L'Africain (tout) contre l'oeil des Lumières le 23 mai 2019 et La griffe du peintre. La valeur de l'art le 20 juin 2019.Chaque discussion est ouverte au public et se tiendra à l'Institut national d'histoire de l'art, à la salle Labrouste, au 2 Rue Vivienne à Paris (IIe arrondissement).