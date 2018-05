Des dialogues traducteurs-lecteurs pour le Printemps de la Traduction 2018

La 4e édition du Printemps de la Traduction, organisé par l'ATLAS, Association pour la promotion de la traduction littéraire, se déroulera à Paris et en Île-de-France entre le 30 mai et le 2 juin 2018. Sous le titre Les traducteurs parlent aux lecteurs, le Printemps de la Traduction promet des rendez-vous privilégiés avec les traducteurs littéraires pour, enfin, leur poser toutes ces questions sur leur rapport au texte.

À la Maison de la Poésie, la BPI du Centre Pompidou, le Centre Wallonie-Bruxelles, la Bibliothèque Oscar Wilde — Paris 20e et dans 9 librairies indépendantes de Paris et d’Île-de-France, le Printemps de la Traduction organisé par ATLAS s'articule cette année autour des dialogues entre traducteurs et lecteurs.

À l’occasion de cette 4e édition, du mercredi 30 mai au samedi 2 juin 2018, ATLAS invite à découvrir une multitude de langues et de cultures, et notamment les « langues fantômes », celles qui sous-tendent un texte sans qu’on les voie vraiment, soit parce que l’auteur n’écrit pas dans sa langue maternelle, soit parce que la langue qu’il emploie est façonnée par un traumatisme, un passé, un vécu qui posent question. Comment lire ces langues ? Comment les appréhender ? Comment les traduire ?

Neuf rencontres dans les librairies indépendantes de Paris et d’Île-de-France partenaires de l’événement, des ateliers, des lectures et des conférences mettrons à l’honneur les traducteurs et leur actualité littéraire avec la volonté de nous adresser à tous les publics, du grand lecteur au simple curieux.



Nous vous invitons donc à rencontrer les traducteurs, à leur poser des questions sur la façon dont ils abordent un style, une écriture ou un auteur, et dont, en fin de compte, ils font vivre les textes.

L'ensemble du programme est disponible ci-dessous ou à cette adresse.