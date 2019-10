Des entretiens avec de grands metteurs en scène, à découvrir en accès libre

Le théâtre d'Avignon (Elliott Brown, CC BY 2.0)

Avignon Université propose en accès libre sur la plateforme OpenEdition des ouvrages portant sur le théâtre et ceux qui le font, publiés par les Éditions Universitaires d’Avignon. Deux collections, Leçons de l'université et Grandes conférences, sont présentes sur le site.« C’est un ensemble unique de témoignages directs quant aux pratiques contemporaines du théâtre et, plus globalement, une sorte d’agora publique (tous les textes sont en accès libre pour une lecture sur écran) permettant d’alimenter les débats actuels », indiquent les Éditions Universitaires d’Avignon dans un communiqué.À terme, l'ensemble du catalogue de la maison sera présent sur OpenEdition Books.En accès libre, les livres pourront être consultés par les chercheurs du monde entier, mais aussi par un public d'intéressés et d'amateurs. « Avignon Université a hébergé les débuts d’OpenEdition et soutient depuis avec constance ses différents développements », indique encore le communiqué de la maison.Il sera possible de retrouver des textes et interventions d'Alain Badiou, Bartabas, Angélica Liddell, Max von Sydow, Gérard Gelas, Greg Germain, Julien Gosselin, Alexis Gruss, Christèle Lagier, Jacques Lassalle, Rosette Loy ou encore Marie-José Malis...