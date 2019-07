Des fans de Jane Austen stars d'une exposition photographique

Bals, robes et danses

En 2015 Alejandra Carles-Tolra tombe par hasard sur un groupe de femmes vêtues d’un costume style Régence en train de pique-niquer. Elle pense d’abord à « une sorte de version britannique des amish ». Mais elle se rend vite compte qu’« elles assistaient au festival Jane Austen, un évènement annuel à Bath qui attire des “janeites” de partout ».Ces femmes faisaient partie de la « Jane Austen Pineapple Appreciation Society », l’ananas étant un motif à la mode au XVIIIe siècle. Elles ont invité la photographe à venir faire une fête durant 10 jours dans une maison (une fête devenue annuelle pour les janeites) et cette dernière a débuté son projet « Where We Belong ».L’ultra féminité des janeites contrastait avec ses derniers projets : des portraits de femmes dans l’armée et une équipe de rugby. Elle raconte au Literary Hube « Tout à coup, je rencontre un groupe de femmes qui, à mes yeux, sont en train de faire… pas exactement le contraire, mais quelque chose qui était assez difficile à concilier avec ce que je faisais. »Carles-Tolra dut revêtir également l’habit style Régence, non sans une pointe de gêne, mais c’était nécessaire selon elle, afin d’instaurer une relation de confiance. Elle précise « C’était une bonne façon de briser ce rôle de l’étranger. »Elle ajoute : « Quand je rencontre un groupe, j’ai généralement une certaine idée de ce à quoi va ressembler mon travail et ce que je pense vouloir, mais ensuite ça change en fonction des relations que je construis. Avec ce groupe, pour moi, il s’agissait vraiment au début de remettre en question cette idée romantique qu’elles avaient. Puis c’est devenu plus complexe. »