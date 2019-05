Des finalistes exclusivement féminines pour le Prix Klaus Flugge 2019

Le prix a été créé en 2016 pour rendre hommage à l'éditeur et fondateur de Andersen Press, Klaus Flugge. Cette distinction a pour but de récompenser un illustrateur ou une illustratrice jeunesse pour son travail artistique. Pour cette édition 2019, la liste des finalistes est exclusivement féminine. La lauréate sera révélée le 11 septembre 2019 et se verra attribuer un chèque d'un montant de 5000 £ ( environ 5720 €).

Julia Eccleshare, la présidente du jury de cette année, a déclaré que la « liste de candidats pour 2019 est très enthousiasmante et représente l’éventail de talents et de compétences des nouveaux illustrateurs de livres illustrés d’aujourd’hui. Cela montre aussi parfaitement ce que les livres d'images apportent aux enfants : rassurance, connaissance et compréhension d'eux-mêmes et des mots ».Parmi les autres membres du jury, on retrouve notamment des illustrateurs comme Anthony Browne, connu pour ses dessins autour de l'univers d'Alice aux Pays des Merveilles, et Kate Milner, lauréate du prix de l’année dernière pour son oeuvre My Name is Not Refugee.Voici la liste des finalistes de cette année :The Extraordinary Gardner, Sam Boughton (Tate)Looking After Daddy, Eve Coy (Andersen Press)The King Who Banned the Dark, Emily Haworth-Booth (Pavilion Children’s Books)Can Fly, Fifi Kuo (Boxer Books)Julian is a Mermaid, Jessica Love (Walker Books)Red and the City, Marie Voigt (Oxford)via Klaus Flugge Prize