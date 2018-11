Dès le 26 novembre, une série Les Rivières pourpres sur France 2

Les Rivières pourpres, roman de Jean-Christophe Grangé publié en septembre 1998, avait connu une première adaptation au cinéma en 2000 par Mathieu Kassovitz, suivie d'un second volet en 2004 signé Olivier Dahan. 15 ans plus tard, l'auteur Jean-Christophe s'est replongé dans l'univers de son roman pour signer le scénario d'une série franco-allemande, coproduction entre France 2 et ZDF.

À la tête du casting, Olivier Marchal (Pierre Niémans) et Érika Sainte (Camille Delaunay) qui forment un tandem d'élite de flics engagés corps et âme dans les enquêtes qu'on leur confie...

Le synopsis de la série est le suivant :

Suite à l’affaire de Guernon (Les Rivières pourpres) au milieu des années 2000, l’emblématique capitaine Pierre Niémans (Olivier Marchal) est muté à la tête de l’Office central contre les crimes de sang (OCCS). Cette nouvelle unité confidentielle traite des affaires les plus complexes, où les indices sont peu nombreux et où les meurtres en série se doivent d’être résolus au plus vite. C’est au cours d’une mission particulièrement difficile que Niémans tombe par hasard sur sa meilleure élève et fille spirituelle, Camille Delaunay (Erika Sainte). Spécialistes du versant noir de l’âme humaine, duo explosif aux méthodes non moins originales, Niémans et Camille sont envoyés aux quatre coins de la France, dans des régions où les légendes, les paysages et les traditions se mêlent à des meurtres compliqués, à des enquêtes toujours plus nerveuses et denses. Indépendant, efficace et d’un courage rare, ce tandem de choc se fond dans le décor, n’hésitant pas à dormir chez l’habitant pour mieux percer à jour les secrets… Aussi borderline l’un que l’autre, Niémans et Camille sont vifs, drôles, efficaces et dangereux.