Des lectures dans des lieux insolites, de la chocolaterie au potager

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« La littérature n'a pas de dehors. Elle est partout chez elle, qu’elle se déploie dans la chaleur des serres ou à l’ombre des piles des ponts, anciens ou nouveaux, sur les parvis publics ou sous les dorures de quelques palais, dans un cloître ou dans une synagogue, dans un garage ou une usine », écrit Alexandre Péraud, président de Lettres du monde, pour évoquer cette édition 2019 de INSITU.Le temps d’un week-end, les 5, 6 et 7 juillet prochains, l’association Lettres du monde propose de découvrir les villes différemment grâce à 15 lectures extraites de 15 textes d’écrivains d’ailleurs dans 15 lieux à Bègles, Bordeaux et Cenon.À l’initiative de cette manifestation, Lettres du monde a confié le choix des textes lus aux bibliothèques des villes partenaires, tandis que les textes seront lus par des comédiens professionnels. Comme le veut l'esprit de la manifestation, les participants sont invités à rejoindre les lieux de lecture à pied, en vélo ou encore en bus et tram, dans un souci de protection de la planète.Toutes les lectures sont gratuites, mais la réservation est nécessaire, ainsi que vivement conseillée, les places étant très limitées. Toutefois, pour que tout le monde puisse assister à au moins une lecture, les réservations sont limitées à deux par personne.L'intégralité du programme est disponible ci-dessous.