Des lettres en arc-en-ciel pour apporter du merveilleux au langage : we are poems

we are poems sera visible depuis l’intérieur de l’établissement ou des quais de Seine. Elle vise à créer « un lien puissant entre nos étudiants, les artistes et un large public », indiquent les Beaux-Arts de Paris. À compter de ce 14 octobre, les visiteurs et passants auront donc toute latitude de s’interroger —, et ce, jusqu’à l’été 2020.L’art contemporain est rendu manifeste dans un site architectural historique pour un dialogue fécond et renouvelé. À la fois symbole universel et injonction existentielle à poétiser notre quotidien, l’œuvre d’Ugo Rondinone nous invite à sortir des contraintes induites par nos schémas de pensée rationnels pour nous plonger dans un univers onirique et illogique.Pour l’artiste, la situation d’exposition et le fait que l’œuvre soit visible de tous sont primordiaux. Il se réfère au mouvement romantique, pour lequel l’arc-en-ciel, phénomène météorologique d’apparence magique, provoque un étonnement qui laisse sans voix, et sans mot. Se servir de cette palette de couleurs pour formuler une phrase, c’est apporter du merveilleux au sein du système logique du langage. Chaque lettre devient ainsi un poème.Ugo Rondinone vit et travaille à New York (États-Unis). Il travaille sur des installations multimédias qui incluent la sculpture, la peinture, la vidéo, le son et la photographie. Sa vaste pratique utilise des images métaphoriques et iconographiques telles que des nuages, des animaux et des silhouettes, ainsi que de puissants slogans. Kamel Mennour et Ugo Rondinone travaillent ensemble depuis 2017.