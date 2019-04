Des livres & moi : un festival littéraire pour les ados  ! 

Des livres & moi, le festival 100 % ados revient pour une deuxième édition à Malagar du vendredi 3 mai au dimanche 5 mai 2019. Et les festivités sont nombreuses : des rencontres, de la BD, des lectures musicales, des spectacles, mais aussi des démos de jeux vidéo, une battle de slam et même un escape game !

À 11h et à 14h : Rencontres avec l’écrivain Lorris Murail et le romancier Benoît Séverac À 12h et à 14h : Démos de jeux vidéo par les étudiants de l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Cnam - Enjmin).À 11h et à 17h : Démos de jeux vidéo par les étudiants de l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Cnam - Enjmin). 14 h : Rencontre avec François Morel, animée par Véronique Durand, suivi d’une séance de dédicaces.15h30 : Rencontre avec Benoît Séverac, animée par Karine Le Gall et Charlyn Garcia-Brandaõ, suivi également d’une séance de dédicaces.17h : Battle de mots par le Labo des histoires en Nouvelle-Aquitaine. Amateurs de slam et de poésie, une battle de mots, ça vous tente ? Coachés par Maras et Esope, slameurs bordelais, venez écouter et juger ces jeunes poètes qui se lancent le défi du verbe ! Textes préparés ou improvisés, saurez-vous faire la différence ? C’est pourtant à vous que reviendra la charge de désigner l’équipe la plus éloquente.18h : Démos de jeux vidéo par les étudiants de l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Cnam - Enjmin).19h30 : C’est aujourd’hui que je vous aime, spectacle littéraire et musical de et avec François Morel, accompagné d’Antoine Sahler et Amos Mah ( réservation obligatoire ).11h30 : Escape game ( réservation obligatoire ). Un personnage écrit ses mémoires, à l’insu de sa famille qui, se doutant de quelque chose, fait tout pour l’empêcher de publier, en le faisant interner... Avant de partir de chez lui, il a réussi à cacher dans son appartement en désordre, les lettres composant le titre de son œuvre. Vous êtes un ami et vous allez l’aider à retrouver le titre de son livre, afin que son histoire soit connue de tous. Mais faites vite, la famille peut arriver d’un instant à l’autre !Par groupe de 5 personnes maximum, muni d’une simple lampe torche, l’Écurie vous est ouverte pendant 20 petites minutes. Si vous ne percez pas le mystère, vous resterez à jamais prisonnier des murs de Malagar...Pour toute réussite dans votre mission, une surprise vous attend à la sortie, bonne chance !14h30 : Rencontre BD avec Dab’s et Fabrizio Petrossi, suivi d’une séance de dédicaces.16h : Lecture musicale de Sauvages par Nathalie Bernard et Adeline Détée.17h : Échanges avec Nathalie Bernard et dédicaces.Les informations supplémentaires sont à retrouver à cette adresse Des livres & moiDu 3 au 5 mai 2019Centre François Mauriac