Des livres primés pour le design de leurs couvertures

Meilleur design pour un livre de fiction





Meilleure couverture pour un livre de fiction littéraire





Meilleure couverture pour une autobiographie





Meilleure couverture pour un livre de non-fiction





Meilleure couverture pour une série de livres

Meilleur design pour un livre illustré à moins de 50 $ et à plus de 50 $

Meilleur design pour un livre de cuisine

Meilleur design pour un livre jeunesse illustré

Les lauréats de l'année 2019 ont été annoncé le 31 mai dernier, au cours d'une cérémonie à Sydney, dans les différentes catégories.Dinner with the Dissidents (John Tesarsch, Affirm), par Josh Durham (design par comité)Apple and Knife (Intan Paramaditha, traduit par Stephen J Epstein, Brow Books), par Brett Weekes et Rosetta Lake MillsMagic (Jan Golembiewski, Transit Lounge), par Josh Durham (design par comité)Tokyo (Steve Wide et Michelle Mackintosh, Plum), par Michelle MackintoshCordite Books Series 3 (Cordite), par Zoë SadokierskiTopia Series (Alice Oehr & Deborah Kaloper, Smith Street Books), par Michelle MackintoshEscher X Nendo | Between Two Worlds (National Gallery of Victoria), par Dirk HiscockJohn Mawurndjul: I Am the Old and the New (Museum of Contemporary Art & Art Gallery South Australia), par Alex TorcuttiFrom the Earth (Peter Gilmore, Hardie Grant), par Daniel New (New Studio)All the Ways to be Smart (Davina Bell, illustré par Allison Colpoys, Scribble), par Allison ColpoysRhyme Cordial (Antonia Pesenti, Scribble), par Miriam Rosenbloom et Antonia PesentiLa liste complète des lauréats se trouve à cette adresse.