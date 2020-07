Des manuscrits d'exception offerts aux baigneurs de Genève

< >

photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - le manuscrit lilliputien contient deux discours d’Abraham Lincoln.

« Le livre se livre », ainsi a été intitulé l’exposition temporaire qui s’offre aux baigneurs venus profiter du lac. Rarement de si splendides ouvrages se seront approchés d’aussi près de l’eau : les pièces que compte la collection Bodmer ne sont pas de celles que l’on emporterait à la plage.Les photographies de Naomi Wenger s’accompagnent de quelques commentaires, pour les plus curieux, mais le créateur de cette exposition — la véritable se tient jusqu’au 23 août à la Fondation — le souligne : « Le but n’était pas de faire une exposition linéaire et pédagogique. » En revanche, poursuit Sébastien Brugière, avant d’y entrer ou en sortant de l’eau, les baigneurs pourront contempler de véritables merveilles.Articulée autour de cinq thématiques, on parcourt brièvement le contenu, la dimension, l’exposition ainsi que la restauration et la matière. Juste assez pour capter l’attention d’enfants, glace en main, pas assez pour que les bibliophiles s’échauffent.En franchissant le lac, on pourra retrouver En habits de lumière, qui « rend hommage à l’art de la reliure », indique Nicolas Ducimetière, commissaire de l’exposition. « Sensualité des grains du maroquin, chatoyants reflets des dorures et des dentelles, glorification des propriétaires par leurs marques héraldiques : ce monde de la haute reliure permet de rencontrer tous les sens. »Une cinquantaine d’œuvres sont à découvrir, toutes issues de la collection originelle — qui en recense près de 150.000.Or, outre cette présentation temporaire, une autre, permanente, propose de retracer cinq mille ans d’écriture, depuis les premiers alphabets, jusqu’aux plus grandes pièces modernes.