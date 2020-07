Des Mardis de la Philo à Merci Socrate : philosopher, sur internet

CULTURE : une librairie itinérante

sillonne la France cet été

Depuis 1997, Les Mardis de la Philo organisent des conférences à Paris. Ils ont pour ambition d’exposer les concepts philosophiques de façon claire et vivante, afin d’éclairer les grandes questions de notre époque. Les trente philosophes qui animent ces conférences s’adressent à tous ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion pour comprendre le monde. Merci Socrate a voulu mettre à profit ce travail réalisé depuis plus de 20 ans en devenant en quelque sorte le « bras digital » des Mardis de la Philo. La plateforme recense, en formats audio, le meilleur des conférences des années passées et chaque semaine y sont ajoutées trois nouvelles conférences, afin d’enrichir sans cesse le contenu proposé et de l’ancrer dans l’actualité.Les conférences sont classées par niveaux : de 1, pour les débutants, à 3, pour les férus de philosophie. Elles sont également organisées par thèmes : politique, éthique, histoire de la pensée, langage, religion, sciences, société, théâtre et littérature, les grands penseurs, l’individu. Chacun de ces thèmes est ensuite décliné en plusieurs sujets, qui abordent des questions plus précises.Une trentaine de philosophes et penseurs français nourrissent la plateforme. On peut ainsi retrouver Michel Eltchaninoff, Delphine Horvilleur, Etienne Klein, Charles Pépin, Marion Muller-Collard ou encore Olivier Dhilly.Pour accéder aux conférences, deux formules sont proposées : un tarif « à la carte » pour qui s’intéresse à un sujet en particulier ou bien l’abonnement [mensuel ou annuel] avec un accès illimité à tout le contenu.