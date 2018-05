Des montagnes russes avec Spirou, Lucky Luke ou Gaston Lagaffe

En avant Seccotine

(l’amie reporter de Spirou et Fantasio) pour les « coeurs sensibles », « Wanted by Lucky Like » pour courser les Dalton, et le « Spirou Racing

avec un sommet à plus de 20 mètres.

De 4, le Parc souhaite à terme s’agrandir à 8 hectares. De surcroît, une nouvelle attraction sera lancée tous les ans, à partir de 2019. Un projet ambitieux donc, pour le Parc dont la première pierre a été posée en juillet 2017.Le Parc a dévoilé quelques-unes de ses attractions à l’image des montages russes «