Des mots aux mets : un photographe immortalise les “festins littéraires”

Reproduction de Alice's Adventures in Wonderland, Lewis Carroll, Macmillan and Co - Les Aventures d'Alice au pays des merveilles trad. Henri Bué, Macmillan and Co

Reproduction de Alice's Adventures in Wonderland, Lewis Carroll, Macmillan and Co - Les Aventures d'Alice au pays des merveilles trad. Henri Bué, Macmillan and Co



< >

Son projet est simple. À partir de passages spécifiques d'œuvres qu'il a aimé, Charles Roux recrée la force symbolique des plus grandes scènes gastronomiques littéraires.Caractéristique du comportement humain et des événements psychologiques pertinents de l'œuvre, le motif de la nourriture est particulièrement intéressant dans la mesure où il révèle en profondeur la vie quotidienne et ses rituels, ou constitue un repère dans la narration.Le motif de la nourriture peut également définir un personnage, le rattachant à une identité sociale ou culturelle. Le repas ne nourrit pas seulement, il sert de prétexte à des événements dramatiques endossant ainsi les plus belles métaphores littéraires.« Qu’est-ce que la nourriture ? Ce n'est pas seulement une collection de produits, justiciables d'études statistiques ou diététiques. C'est aussi et en même temps un système de communication, un corps d'images, un protocole d'usages, de situations et de conduites » écrivait Roland Barthes en 1961 dans Pour une psychosociologie de l'alimentation contemporaine.Chacune de ses photos est un bijou de précision, une symphonie de couleurs et surtout une plongée immédiate dans les œuvres citées.Pour cela, il choisit avec soin un décor réel — pas de création en studio — et il s’occupe de reconstituer minutieusement chaque détail, suivant la description du livre qu’il a aimé ; cela va de la petite cuillère à la nappe, en passant par les poulardes et les gâteaux qu'il réalise lui-même.L’idée est aussi d’évoquer le livre dans son intégralité et Charles Roux intègre quelques éléments symboliques, en veillant à chaque détail, afin de nous livrer une vision d’ensemble de l’œuvre. Le portfolio de Charles Roux permet de découvrir d'autres clichés.Toutes les informations concernant l'exposition sont à retrouver ici