Des nouveautés pour le Prix UNICEF de littérature jeunesse

Pour la troisième édition des Prix UNICEF — l'agence de l'ONU chargée, depuis 1946, de promouvoir et de défendre les droits de l'enfant et des adolescents dans le monde — de littérature jeunesse, petites nouveautés : de nouvelles catégories et un concours d'écriture. Ces dernières s'articuleront autour du thème de cette nouvelle édition : « Réfugiés et migrants, du déracinement à l'exil. »





L’UNICEF France lance aujourd’hui la 3e édition de ses Prix UNICEF de littérature jeunesse, parrainée par Maxime Chattam et soutenue par Kids United. Jusqu’au 15 septembre prochain, l’UNICEF France donne aux enfants et aux jeunes le droit de s’exprimer et d’élire leur livre préféré.



Après la question de la « protection des enfants » en 2016 et de « l’égalité » en 2017, cette troisième édition a pour thématique « Réfugiés et migrants, du déracinement à l’exil ». Cette thématique forte permet de sensibiliser petits et grands à la réalité des enfants déracinés par la guerre, la violence et la pauvreté. Les ouvrages sélectionnés abordent, sous diverses formes, l’entraide, la solidarité, l’accueil des réfugiés, leur voyage, leur départ ou encore les causes qui poussent de nombreuses familles à partir.



« Ce thème peut paraître difficile à aborder pour les enfants mais tout l’intérêt est justement de permettre d'aborder avec eux ces questions auxquelles ils sont sûrement confrontés par ailleurs, de créer cet espace de dialogue en accompagnant l'enfant dans sa lecture, » rassure Maxime Chattam.

De nouvelles catégories



Alors que l’année dernière, l’événement s’ouvrait aux enfants et adolescents de 0 à 18 ans, avec cinq catégories, les catégories proposées cette année se resserrent autour des enfants âgés de 3 à 15 ans avec quatre catégories :



- le Prix UNICEF de littérature jeunesse, catégorie 3-5 ans

- le Prix UNICEF de littérature jeunesse, catégorie 6-8 ans

- le Prix UNICEF de littérature jeunesse, catégorie 9-12 ans

- le Prix UNICEF de littérature jeunesse, catégorie 13-15 ans

Un concours d'écriture



Pour les 15-20 ans, l’UNICEF France proposera, à partir de mars 2018 un concours d’écriture inédit, autour du thème de cette édition.



Plus de 3 000 enfants ont participé aux deux premières éditions.



Chaque année, l’UNICEF France sensibilise directement, grâce à son réseau de bénévoles chargés d’actions éducatives, plus de 100 000 enfants. L’association produit à cet effet des ressources pédagogiques gratuites destinées aux acteurs éducatifs ainsi que des projets et jeux solidaires destinés aux enfants et aux jeunes eux-mêmes. Dès 6 ans, les enfants peuvent également s’engager individuellement ou en groupe au sein de Clubs UNICEF, en tant que Jeunes ambassadeurs puis devenir étudiants Campus UNICEF après le bac.



Pour participer, c'est à cette adresse.