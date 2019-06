Des racines de l'enfance aux racines du mal : les lectrices de Elle virevoltent

Remis au théâtre de l’Odéon, les prix ont donc consacré, par ordre d’apparition, plus ou moisn. Adeline Dieudonné pour La vraie vie , éditions L’Iconoclaste, et Jesmyn Ward pour Le Chant des revenants , aux éditions Belfond. Alex Marzano-Lesnevich pour L’empreinte aux éditions Sonatine. Franck Bouysse pour Né d’aucune femme aux éditions La Manufacture des livres.Rappelons que pour l’occasion, le magazine avait mobilisé les troupes pour une journée entière de lecture et de livres, sollicitant plusieurs auteurs et comédiens afin d’offrir des moments privilégiés avant la grande cérémonie.Franck Bouysse — Né d’aucune femme — La manufacture des Livres — 9782358872713 - 20,90 €Alexandria Marzano-Lesnevich, trad. Héloïse Esquié — L’empreinte — Sonatine — 9782355846922 – 22 €Adeline Dieudonné —La vraie vie — L’Iconoclaste — 9782378800239 - 17 €Jesmyn Ward, trad. Charles Recoursé (anglais) — Le chant des revenants — Belfond — 9782714454133 – 21 €