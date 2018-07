Des rencontres littéraires engagées de retour à Saint-Denis

Les rencontres populaires du livre reviennent pour une deuxième édition, du 5 au 7 octobre 2018, en même temps que la Fête de Saint-Denis. L’une des communes les plus cosmopolites de France accueille et organise une nouvelle fois la manifestation pour rappeler l’importance de la lecture pour l’éducation et l’émancipation.





Photo d'illustration, So_P, CC, BY ND 2.0 Photo d'illustration, So_P, CC, BY ND 2.0





Pour cette édition 2018, Mehdi Charef laisse sa place de parrain à la romancière Annie Ernaux, auteure de nombreuses autobiographies publiées chez Gallimard. La Bataille du rail. Cheminots en grève, écrivains solidaires publié chez Don Quichotte en juin de cette année est un recueil de textes engagés auquel a participé la marraine.



Pour rappel, l’intégralité des droits est reversée à la caisse de grève des cheminots, mouvement particulièrement actif ces derniers mois. L’ouvrage sera mis à l’honneur lors de la soirée d’ouverture de la manifestation. Et certains des 35 autres plumes ayant signé un texte pour le livre seront également présents pour l’occasion.



Tout au long du festival, la salle de la Légion d’honneur de Saint-Denis accueillera la trentaine d’éditeurs indépendants participants. Un café littéraire, mis en place par et pour le festival, permettra aux auteurs invités par leurs éditeurs de présenter leur travail ainsi que leur rapport à l’écriture.



Il sera également possible de participer à des discussions et débats ou de prendre part au troc-livres, mis en place pour donner la possibilité à chaque visiteur, notamment les écoliers, de repartir avec un livre.