Des scènes polar et young adult au salon Livre Paris 2018

Organisé du 16 au 19 mars prochain, le salon Livre Paris s'annonce et dévoile quelques nouveautés de cette édition 2018, dont l'apparition d'une scène polar et d'une scène young adult. Outre la programmation autour de la Russie, invitée d'honneur de cette 38e édition du Salon du Livre de Paris, un fil rouge fait son apparition, « Les écrivains face au monde » pour cette année, avec la venue d'Asli Erdogan et de Kamel Daoud pour s'exprimer sur le sujet.

Livre Paris 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Toujours à la recherche d'un certain renouvellement, le Salon du Livre de Paris, ou Livre Paris, propose en 2018 une programmation plus éditorialisée et des formats plus diversifiés. L'organisation annonce ainsi de grands entretiens avec des auteurs engagés, de faux procès autour de personnages marquants de l’histoire de la littérature, des temps forts exclusifs autour des avant-premières de l’été, des concerts littéraires ou encore des débats à propos des problématiques culturelles, sociales et politiques qui traversent nos sociétés...Par ailleurs, la programmation 2018 sera articulée autour d’un fil rouge, « Les écrivains face au monde », « pour faire résonner des voix fortes qui interrogent le temps présent et tentent de penser, ou d’écrire, le monde de demain », indique l'organisation du salon. Pour cette première, deux écrivains sont en tête d'affiche : Asli Erdogan, menacée par le régime turc, et Kamel Daoud, qui fut visé par une fatwa en 2014. Quatre à cinq autres auteurs sont attendus, mais leurs noms n'ont pas encore été dévoilés.Annonce majeure de l'organisation, la création de deux nouvelles scènes, l'une dédiée au polar, et la seconde aux littératures young adult.« Loin de l’image poussiéreuse du détective au chapeau de feutre, il s’agira ici de retranscrire la manière dont les auteurs de polars regardent le monde actuel et anticipent celui de demain », souligne l'organisation à propos de la scène polar. On y retrouvera notamment les auteurs Frank Thilliez , Franck Bouysse, Karine Giébel, Johann Zarca, Philippe Djian ou encore Philippe Jaenada.Une carte blanche sera confiée à la BiLiPo, Bibliothèque des Littératures Policières, et une programmation spécifique en direction des scolaires sera proposée le vendredi et le lundi après-midi, avec des rencontres d’auteurs et des ateliers d’écriture en direct. La programmation a été construite avec le Labo des Histoires.Du côté de la scène young adult, Olivier Gay, Stéphane Servant ou encore Vincent Villeminot inaugureront les Happy hours, soit une heure de rencontre avec leur public, tandis que les blogueurs Tom et MX Cordelia participeront aux battles, face à d'autres jeunes chroniqueurs et booktubeurs pour débattre de l’actualité du genre. « Mythologies » fera le lien entre les grands textes Young Adult d’aujourd’hui et leurs improbables ancêtres littéraires, et « Aux origines » centrera la discussion sur les inspirations musicales et cinématographiques des auteurs, dont Nine Gorman , Marissa Meyer et Antoine Dole.Enfin, citons une série de concerts et performances d’auteurs, avec Éliette Abécassis et Benjamin Lacombe pour Le Golem ou Aloïse Sauvage autour de The Hate You Give, ainsi que les rencontres inédites avec Marie-Aude Murail et Robin Hobb.Les scènes BD, Jeunesse, Agora et la Grande Scène ont elles aussi vu quelques modifications dans leur programmation respective, à découvrir ci-dessous.