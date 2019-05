Des sciences pour tous  : de l'origine de la vie à l'apparition du Blob...

Le prix du livre « Sciences pour tous » des collégiens et des lycéens, soutenu par le Syndicat national de l’édition, a été remis le 14 mai à l’Académie des Sciences de Paris. Il avait cette année pour thème Les origines de la vie : de la chimie au vivant.









Muriel Gargaud a reçu le prix des collégiens pour son ouvrage La plus grande histoire jamais contée (Éditions Belin). Le prix des lycéens a récompensé Audrey Dussutour pour son ouvrage Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Blob sans jamais oser le demander (Editions des Equateurs).



La plus grande histoire jamais contée :



Voici la plus grande histoire jamais contée… Elle commence voici 13,7 milliards d’années, aux premiers instants de l’Univers, tels que la physique et la cosmologie actuelles peuvent les reconstituer… Elle nous fait découvrir la naissance des premières étoiles, des premières galaxies, des premières planètes… Elle nous emmène explorer la Terre primitive, assister à l’apparition de l’eau, de l’atmosphère, des continents…

Elle nous invite à la naissance des premières formes du vivant, à suivre sa diversification et sa complexification, des tout premiers organismes jusqu’à l’avènement du genre Homo… Elle nous transporte enfin dans le futur, celui de notre biodiversité, de notre espèce, de notre planète, et de l’univers lui-même.





Tout ce que vous avez toujours voulu savoir... :



Un jour aux Etats-Unis une dame trouve dans son jardin une énorme masse jaune de la texture d'une éponge. Les policiers sont appelés et, paniqués, lui tirent dessus, sans aucun effet, les pompiers le brûlent mais, le lendemain, la chose a doublé de taille. C'est un blob. Evidemment, cela a donné lieu à un film d'épouvante : " Beware of the Blob " avec Steve Mac Queen. A-delà de l'anecdote, le blob semble immortel.

Coupé en morceaux, il cicatrise en deux minutes. Ses seuls ennemis sont la lumière et la sécheresse. Mais il peut " hiberner", en attendant des jours meilleurs. Le blob – ou physarum polycephalum – n'a pas de neurones, mais est capable d'apprendre et de résoudre des problèmes complexes comme les labyrinthes. Il est même doté d'une personnalité. En effet, Les souches se comportent différemment selon leur pays d'origine : L'Américain est plutôt agressif, l'Australien plus pacifique, le Japonais a une tendance à la procrastination...Il est dépourvu de membres mais il bouge, certes lentement.



Rendre la science et les grands enjeux de la science contemporaine accessibles à tous, conjuguer la curiosité des élèves au plaisir de lire, apprendre aux élèves à débattre, échanger et argumenter, leur offrir la possibilité de rencontrer celles et ceux qui transmettent la science d’aujourd’hui, tels sont les objectifs de ces deux prix littéraires.



Organisé au niveau local depuis 2004, le prix du livre Sciences pour tous, créé par le ministère de l’Éducation nationale et le Syndicat national de l’édition (SNE) a été étendu au niveau national en 2015, grâce à un partenariat avec le CEA. Il est parrainé depuis 2008 par l’Académie des Sciences.



À l’instar du Goncourt des lycéens, il est décerné par des élèves inscrits en classe de quatrième pour le prix des collégiens et de seconde pour le prix des lycéens.



Depuis 2017, le prix est également soutenu par Universcience (l’établissement qui regroupe la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la Découverte) qui se mobilise pour ce prix en offrant des billets d’entrée pour la Cité des sciences aux élèves présents à la remise du prix.



57 collèges de 21 académies et 42 lycées de 18 académies, soit 1450 collégiens et 1256 lycéens, soit 2706 élèves ont participé à l’édition 2018-2019.







Muriel Gargaud – La plus grande histoire jamais contée – Belin – 9782410012088 – 28 €

Audrey Dussutour – Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander – Les Équateurs – 9782849904985 – 18 €





Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones